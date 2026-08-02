Китайські вчені хочуть врятувати Землю від небезпечного астероїда за допомогою ядерної бомби

Вчені впевнені, що це найкращий спосіб захистити Землю від падіння небезпечного астероїда.

Китайські вчені вважають, що знайшли найефективніший спосіб знищити або відхилити великий астероїд, який становить загрозу для Землі. Вони впевнені, що необхідно закопати під його поверхнею ядерну бомбу й підірвати її, пише South China Morning Post.

Ідея китайських вчених полягає в тому, щоб спочатку вбити в астероїд металевий пробійник, прокопавши глибоку яму. Потім другий космічний апарат скине в цю яму ядерну бомбу і підірве її.

У ході моделювання дослідники встановили, що вибух потужністю 3 мегатонни здатний повністю рознести астероїд діаметром близько 100 метрів. Також вчені з’ясували, що закопування бомби на глибину 30 метрів під поверхнею може більш ніж утричі збільшити зміну швидкості астероїда порівняно з вибухом на невеликій глибині.

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За словами вчених, цю місію можна здійснити виключно за допомогою безпілотних космічних апаратів. Вони підкреслили, що цей підхід відрізняється меншою технічною складністю та більшою ефективністю захисту, ніж просте забивання бомби в астероїд.

Китайські вчені заявили, що просте зіткнення з астероїдом буде недостатньо ефективним. Вони зазначили, що двоетапний метод дозволяє інженерам вибрати місце для закладення бомби та розмістити її набагато глибше під поверхнею. Це дозволяє уникнути ситуації, за якої ядерний пристрій вціліє під час зіткнення.

Моделювання показало, що астероїд діаметром 50 метрів можна повністю знищити за допомогою ядерного вибуху потужністю 300 кілотонн. Збільшення потужності вибуху до 3 мегатонн виявилося достатнім для повного знищення астероїда діаметром 100 метрів.

Крім того, за словами вчених, глибина закладення бомби також має велике значення. У випадку астероїда діаметром 1 км розміщення 3-мегатонної бомби на глибині 30 метрів під поверхнею призводило до зміни швидкості приблизно на 30 см за секунду – це більш ніж утричі перевищує результат, досягнутий при заритті на глибину 10 метрів.

Дослідники визнали, що ця концепція спрацює лише в тому випадку, якщо небезпечний астероїд буде виявлено достатньо рано, щоб встигнути розробити, запустити та здійснити місію за участю двох космічних апаратів до зіткнення.

Вчені дослідили незвичайний астероїд "арахіс"

Раніше вчені досліджували астероїд "Дональд Йоханссон" і виявили, що він обертається навколо двох осей, через що коливається під час руху Сонячною системою.

Вчені з Південно-західного науково-дослідного інституту зробили це відкриття за допомогою космічного апарата NASA "Люсі". Проліт повз астероїд є випробуванням цього космічного апарата, названого на честь людини, яка відкрила "Люсі" – одну з найдавніших знайдених предків людини, що надихнуло вчених на назву місії.

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