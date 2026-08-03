'Попереду найкритичніші п’ять днів': Мадяр звернувся до жителів Угорщини з попередженням

Значна частина Європи страждає від тривалої спеки та посухи, що призводить до зниження рівня води в річках.

Угорщина стоїть перед п’ятьма критичними днями, заявив у неділю прем’єр-міністр країни Петер Мадяр, пише Reuters.

Він пояснив, що через зниження рівня води в Дунаї єдина в країні атомна електростанція змушена зупинитися вперше за понад чотири десятиліття, а на горизонті насувається нова хвиля спеки.

Видання поділилося, що значна частина Європи страждає від тривалої спеки та посухи, що призводить до зниження рівня води в річках і викликає занепокоєння щодо водопостачання, річкового транспорту та виробництва електроенергії.

Відео дня

Станом на 21:37 за київським часом атомна станція Пакш потужністю 2 гігавати, яка забезпечує близько половини електроенергії країни, працювала лише на трохи більше 10% потужності.

Сталося це тому, що рівень Дунаю, воду якого станція використовує для охолодження, впав до рекордного мінімуму.

"Попереду нас чекають найкритичніші п’ять днів. Завтра електростанція "Пакш" не працюватиме, а попереду найспекотніші дні з температурою 40 градусів. Енергосистема, наші комунальні служби та ми самі опинимося під величезним навантаженням", - сказав Мадяр в неділю, 2 серпня, в відео, опублікованому на Facebook.

Прем'єр Угорщини попередив, що АЕС "Пакш", на якій працюють чотири реактори російського виробництва, може залишатися непрацюючою протягом кількох тижнів.

Примітно, що в наступному відео він зазначив, що рішення про час відключення буде "прийнято керівництвом електростанції з дотриманням суворого протоколу безпеки".

За словами Мадяра, добровільне скорочення споживання електроенергії домогосподарствами та понад 300 підприємствами, здійснене на прохання уряду, дозволило зменшити попит на 400 МВт, що дещо полегшило навантаження на енергосистему.

"Наразі немає потреби в обов’язкових обмеженнях споживання електроенергії для підприємств", - зазначив прем'єр Угорщини.

Водночас, він додав, що в разі необхідності уряд може запровадити обмеження вже в понеділок, 3 серпня.

Міністр енергетики Іштван Капітань повідомив, що серед компаній, які скорочують споживання електроенергії, - угорська енергетична група MOL, південнокорейський виробник батарей Samsung SDI, преміальний бренд Volkswagen Audi та японський постачальник автозапчастин Denso.

Примітно, що падіння рівня води також порушило судноплавство й туризм в Угорщині та спричинило обмеження на використання води у понад 100 містах та селах, зокрема на околицях Будапешта.

За оцінкою заступника голови партії Мадяра "Тиса" Марка Раднаї, криза може коштувати Угорщині 100-200 мільярдів форинтів (315-630 мільйонів доларів) через стрімке зростання цін на імпортовану електроенергію.

Погода в Європі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що до України дісталася африканська спека, тому найближчий тиждень повинен бути дуже спекотним. Синоптикиня Наталка Діденко поділилася, що температура в країні буде триматися в межах +30-36 градусів. За прогнозом Діденко, тільки після 8 серпня варто очікувати на зниження температури. В понеділок, 3 серпня, в більшості областей країни опадів не очікується, але ввечері на крайньому північному заході та півночі можливі короткі грозові дощі.

Також ми писали, що за даними The Independent, Європа переживає один із найнебезпечніших сезонів лісових пожеж. На острові Крит в Греції протягом тижня евакуювали тисячі місцевих жителів і туристів через масштабну пожежу, яку сильний вітер поширив поблизу популярних курортів. У Франції в департаменті Жиронда вигоріли десятки тисяч гектарів території. В Іспанії найсерйозніша ситуація склалася поблизу Мадрида, а також у провінціях Самора та Леон. В Португалії пожежі вже пошкодили житлові будинки поблизу муніципалітету Валпасуш. В Туреччині масштабні загоряння тривають у туристичних провінціях Анталія та Мугла. Навіть Велика Британія цього року не уникла наслідків аномальної спеки.

Вас також можуть зацікавити новини: