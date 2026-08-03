Коаліція охочих руйнується через відхід двох головних прихильників України, - The Telegraph

Найбільші побоювання викликає відхід Макрона з посади президента Франції наступного року – адже у нього немає очевидного наступника.

Після відставки прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та швидкої заміни президента Франції Еммануеля Макрона в Європі виник вакуум лідерства, який може залишити Європу без керма та зруйнувати коаліцію прихильників підтримки України.

Як пише The Telegraph, наступник Стармера Енді Бернхем відомий більш жорстким контролем над внутрішньою політикою держави, але має невеликий досвід у зовнішній політиці.

Однак найбільші побоювання викликає відхід Макрона з посади президента Франції наступного року, коли закінчиться його другий термін. При цьому очевидного наступника у нього немає.

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Наразі фаворитом букмекерів на його місце є Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії "Національні збори". Раніше вона обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО, скасувати санкції проти Росії та підштовхнути Україну до укладення мирної угоди на умовах Москви.

Крайньолівий радикал Жан-Люк Меланшон, якого вважають одним із її головних суперників на виборах, пішов ще далі, пообіцявши вийти із західного військового альянсу.

Хто прийде на зміну

Зараз у дипломатичних колах точаться активні дискусії щодо того, хто міг би заповнити вакуум, що утворився після відходу Макрона, і обійняти посаду лідера поряд із Великою Британією.

Очевидним кандидатом є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Однак він загруз у внутрішніх кризах та конфліктах у своїй партії, і виникає дедалі більше запитань щодо того, як довго він зможе залишатися лідером.

Родеріх Кізеветтер, депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) пана Мерца, підкреслив, що в обох правлячих партіях Німеччини деякі представники готові вести переговори з Москвою та повернутися до звичних відносин із Росією після закінчення війни в Україні.

У результаті це призвело до того, що Мерц утримує найважливішу зброю, таку як ракета великої дальності "Таурус", або відмовляється захоплювати судна тіньового флоту Росії, які використовуються для обходу західних санкцій щодо продажу нафти.

"Це не лідерство, і хто ж тоді очолить Європу? Нам потрібен Черчилль. У нас було кілька постатей, схожих на Черчилля, але поки що в Європі немає Черчилля", – підкреслив він.

Але канцлер Німеччини – не єдиний іноземний лідер, якого вважають потенційною слабкою ланкою.

Дональд Туск, прем’єр-міністр Польщі, який очолює одну з найпотужніших армій НАТО, відмовився брати участь у будь-яких операціях в Україні через близькість своєї країни до Росії. На нього також чекає боротьба за перемогу на виборах наступного року.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яка також відмовилася відправити війська в Україну, має провести вибори в Італії до кінця наступного року.

"Хоча очікується, що два лідери Європейської групи п’яти, поряд із Великою Британією, Францією та Німеччиною, здобудуть перемогу, навряд чи їх розглядатимуть як можливих наступників Макрона", – підкреслює The Telegraph.

Поки що єдиним варіантом залишається можливість прем’єра Великої Британії Енді Бернема самостійно взяти на себе керівництво коаліцією охочих, підсумовується в статті.

Союзники України у війні

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон повинен дуже обережно ставитися до передачі технологій виробництва сучасного американського озброєння. За його словами, США та Україна ще не домовилися про ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

Проте член Палати представників Конгресу Майк Тернер повідомив, що США все ще ведуть переговори з Україною щодо передачі їй технологій виробництва ракет для Patriot.

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