У ДТП поблизу Тернополя загинув велосипедист (фото)

Поблизу Тернополя у ДТП загинув велосипедист. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія трапилася сьогодні вночі у приміському селі Петриків 3.20.

Водій автомобіля DAEWOO Lanos, рухаючись вул. Шептицького, збив велосипедиста, 1987 року народження. Чоловік загинув на місці події.

Поліцейських та швидку викликав житель сусіднього будинку. За даними слідчих, які обстежували територію, велосипедист рухався на зустріч іномарці.

Водій авто стверджує, що через сильний туман та мряку не бачив його, оскільки ні на загиблому, ні на його двоколіснику не було жодних світловідбиваючих елементів.

Водій таксі помітив велосипедиста уже перед автомобілем. Він намагався уникнути удару, але не встиг. Велосипедист потрапив під колеса, після чого авто в’їхало у бетонну огорожу приватного господарства.

Читайте такожАвто зім'яло, немов консервну бляшанку: у Києві сталася жахлива ДТП, троє загиблих (фото)

Водій не постраждав. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, а після цього його доправили у відділення поліції для дачі показів.

Проте уже під час розмови зі слідчими, чоловікові стало зле і швидка забрала його до лікарні.

Подія внесена до ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).