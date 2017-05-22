З початку року Тернопільщина спрямувала до бюджету 53,1 млн грн військового збору

У січні-квітні 2017 року платники Тернопільської області забезпечили надходження до бюджету 53,1 млн грн військового збору.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області, це становить 110,6% прогнозного показника.

Порівняно з січнем-квітнем минулого року сплата військового збору зросла на 14,4 млн гривень або більш ніж на третину.

Довідка УНІАН. Військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами.

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Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри, доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та низку інших, які підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

Ставка військового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.