Шахраї виманили у мешканки Тернопільщини майже тисячу гривень, представившись працівниками РЕМу
Жінка помітила пропажу готівки через декілька годин і зателефонувала в поліцію.
На Тернопільщині шахраї виманили у жінки 950 гривень, представившись працівниками РЕМу.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, злочин було скоєно у селі Ягільниця Чортківського району 29 травня.
До помешкання 54-річної місцевої жительки прийшли двоє незнайомців. Вони представилися працівниками РЕМу та повідомили, що оглядають лічильники. Жінка впустила чоловіків до будинку.
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Поки один з них говорив із господинею, інший встиг обнишпорити кімнату та знайти на поличці гроші. Після цього псевдоробітники електромереж швидко попрощалися та пішли.
Жінка помітила пропажу готівки через декілька годин і зателефонувала в поліцію.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, що у Тернополі будуть судити подружжя, яке організувало мережу підпільних казино.