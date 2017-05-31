Шахраї виманили у мешканки Тернопільщини майже тисячу гривень, представившись працівниками РЕМу

На Тернопільщині шахраї виманили у жінки 950 гривень, представившись працівниками РЕМу.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, злочин було скоєно у селі Ягільниця Чортківського району 29 травня.

До помешкання 54-річної місцевої жительки прийшли двоє незнайомців. Вони представилися працівниками РЕМу та повідомили, що оглядають лічильники. Жінка впустила чоловіків до будинку.

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Поки один з них говорив із господинею, інший встиг обнишпорити кімнату та знайти на поличці гроші. Після цього псевдоробітники електромереж швидко попрощалися та пішли.

Жінка помітила пропажу готівки через декілька годин і зателефонувала в поліцію.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Тернополі будуть судити подружжя, яке організувало мережу підпільних казино.