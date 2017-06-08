На Тернопільщині шахраї виманили у жінки 2 тисячі доларів

46 тис. грн виманили шахраї у жительки Тернопільщини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, із заявою про шахрайство 7 червня до працівників Лановецького відділення поліції звернулась місцева мешканка.

За словами жінки, 6 червня близько 03:00 до неї зателефонував невідомий чоловік, що представився працівником правоохоронних органів. Він повідомив, що син жінки вчинив злочин і йому загрожує кримінальна відповідальність. Проте врятувати родича від в’язниці можна, заплативши 2000 доларів. Шахраї навіть передали слухавку нібито сину. Шокована жінка не зрозуміла, що спілкується не з родичем, а ще з одним аферистом. Відтак, потерпіла погодилася на умови шахраїв.

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За їх вказівками ланівчанка спершу перерахувала 31 тис. грн на різні мобільні телефони, а потім ще 15 тис. на банківський рахунок. Після цього жінка зв’язалася з сином, який проживає в сусідній області. Він спростував усе, що розповіли матері аферисти.

Відомості про подію внесені в Єдиний реєстр досудового розслідування відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ – шахрайство.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині злодій виніс із будинку родичів 70 ювелірних виробів.