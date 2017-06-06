На Тернопільщині злодій виніс із будинку родичів 70 ювелірних виробів

У Тернопільській області злодій виніс із будинку родичів майже 70 ювелірних прикрас.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Тернопільської області, до співробітників Козівського відділення поліції звернувся 74-річний житель райцентру із заявою про крадіжку.

Зі слів пенсіонера, з будинку зникли майже всі золоті прикраси, що належали йому, дружині та дітям.

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Як встановили оперативники, до злочину причетний чоловік внучки потерпілих, 25-річний уродженець Херсонщини.

Чоловік періодично виносив золото і, ймовірно, здавав до ломбардів. Таким чином зловмисник виніс усе, окрім подарованого його дитині.

Вирішується питання про внесення відомостей про даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв УНІАН, шахраї виманили у мешканки Тернопільщини майже тисячу гривень, представившись працівниками РЕМу.