На Тернопільщині цього року діятиме понад 300 дитячих літніх таборів

Протягом літа на Тернопільщині діятимуть 330 таборів для відпочинку дітей, дев’ять з яких – стаціонарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, два табори працюють у Борщівському районі, ще два – в Бучацькому.

Діють заклади для відпочинку дітей також у Заліщицькому, Збаразькому, Лановецькому, Шумському та Теребовлянському районах.

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У цих таборах за кошти з державного чи обласного бюджетів мають право оздоровлюватися діти пільгових категорій. На Тернопільщині налічується понад 60 тисяч таких дітей.

Аби отримати пільгові путівки, батькам слід звернутися до місцевих відділів сім’ї та молоді районних адміністрацій або міських рад міст обласного значення.

Цьогорічна оздоровчо-відпочинкова кампанія в області триватиме до кінця серпня.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині відбувся мистецько-краєзнавчий фестиваль "Братина".