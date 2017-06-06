На Тернопільщині відбувся мистецько-краєзнавчий фестиваль "Братина" (фото)

У селі Стіжок Шумського району відбувся традиційний ХІІ міжобласний мистецько-краєзнавчий фестиваль «Братина».

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль об’єднав майже сорок мистецьких колективів з Тернопільщини, Рівненщини, Хмельниччини, Волині та Києва.

В рамках фестивалю відбувся концерт та показові бої. Свою майстерність демонстрували й народні умільці – рукодільниці, гончарі, столяри. Місцеві господині частували гостей традиційними українськими стравами.

За словами голови Тернопільської ОДА Степана Барни, фестиваль об’єднав людей з різних областей України на землі, де творилася історія українського народу та його самобутність.

«Тернопільський край унікальний і гідний претендувати на звання культурно-мистецької столиці України, адже саме тут найбільше духовних центрів, замків і таких масштабних фестивалів як «Братина». Дійство стало традиційним та об’єднує навколо себе багато людей», - сказав Барна.