В Тернопільській області на ремонт доріг направили 35 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, за дані кошти заплановано провести поточний ремонт на дорогах Порохова-Космирин (10,5 км), Джурин-Попівці(7 км) та Потік-Конюхи-Хоростець (7,3 км). Ремонт останньої ділянки розпочнеться уже завтра, 14 червня.

Читайте такожГройсман на Тернопільщині пообіцяв перевірити якість ремонту доріг по всій Україні«У липні цього року ми відзначаємо 100 років бою під Конюхами – одного з найбільш запеклих боїв Січових стрільців. Подія має важливе історичне значення, тож заплановані заходи, в тому числі і за участі іноземних гостей. Ми декларували, що під’їздні шляхи до туристичних об’єктів та місць бойової слави, пам’яток культури тощо в Тернопільській області будуть приводитися в належний стан – і ми це робимо», – зазначив голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що за два роки в області вдалося збільшити надходження митних платежів.

«У 2015 році Тернопільщина скерувала до бюджету 809 млн грн митних платежів, або 114% від доведеного показника. У 2016 роціадміністровано 917 млн грн (104,6% від доведеного показника). У 2016 році додатково перераховано 40,7 млн грн. Для прикладу, у 2014 році відставання складало 103 млн грн», – зауважив Барна.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року набули чинності зміни до Бюджетного кодексу України про запровадження реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування (Закон України від 20 грудня 2016 року № 1789 – VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»). Законом передбачено, що у разі перевиконання показників надходжень митних платежів, визначених у державному бюджеті, 50% від такого перевиконання зараховується до спеціальних фондів обласних бюджетів. Ці кошти надалі спрямовуються на ремонт автомобільних доріг.