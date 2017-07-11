На Тернопільщині 57-річна жінка внаслідок телефонного шахрайства втратила 25,5 тисяч гривень

На Тернопільщині 57-річна жінка внаслідок телефонного шахрайства втратила 25,5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою в поліцію звернулася жителька міста Монастириська, яка повідомила, що учора до неї зателефонував невідомий та представився працівником фінансової установи.

Читайте такожПсевдопрацівник банку виманив у жительки Тернопільщини майже 10 тисяч гривень

Чоловік повідомив, що з її електронного гаманця невідомі намагались зняти готівку і задля встановлення додаткової безпеки картки необхідно повідомити дані, які надійдуть смс-повідомленням на мобільний телефон.

Жінка виконала усі вимоги невідомого і повідомила всі дані, які попросив шахрай.

Невдовзі прийшло повідомлення, що з її рахунку знято 25 тис. 527 грн.

Відомості про події внесенні в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).