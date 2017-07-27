Тернопільщина з початку запровадження "PROZORRO" зекономила на закупівлях понад 218 мільйонів

Тернопільщина з початку запровадження системи “PROZORRO” зекономила на закупівлях 218,7 млн грн. Як повідомила УНІАН директор департаменту економічного розвитку і торгівлі ТОДА Галина Воляник, станом на 24 липня 695 організаторів Тернопільської області оголосили 15 тис. 252 закупівлі, у яких взяли участь 4 тис. 549 учасників зі всієї України. Зокрема 9 тис. 503 тендери відбулися за участю 1 тис. 936 учасників з Тернопільської області.

Очікувана вартість закупівель становить 6,2 млрд грн.

Сума підписаних договорів становить 4,1 млрд грн.

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«З початку запровадження системи зекономлено понад 218,7 млн грн. Згідно із статистикою проекту “PROZORRO” у другому кварталі 2017 року Тернопільська область зекономила 12,47% коштів від очікуваної вартості. Це 2-ге місце серед регіонів України», – зазначила Воляник.