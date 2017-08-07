На Тернопільщині внаслідок ДТП загинуло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельними наслідками надійшло до правоохоронців Тернопільського районного відділення поліції 5 серпня близько 9 год.

Поліцейські з’ясували, що у селі Почапинці зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус.

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За даними слідчих, 20-річний тернополянин, їдучи автомобілем ВАЗ-2107 дорогою «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка» в бік Тернополя, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем MERCEDES-Benz Sprinter.

Водій ВАЗ-2107 та неповнолітня 17-річна пасажирка загинули на місці пригоди. Ще двох 15-річних хлопців з легківки направлено до Тернопільської обласної дитячої лікарні. У них лікарі діагностували струс мозку та численні забої. Медичну допомогу отримав і водій буса.

Транспорт з місця пригоди доставлені на спецмайданчик Тернопільського районного відділення поліції. У водія іномарки відібрано взірці крові на вміст алкоголю.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 286 ч. 3 ККУ (порушення ПДР).