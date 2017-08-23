На Тернопільщині затримали чоловіка, якого 3 роки розшукували за злочини в Луганській області. Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора під час патрулювання на автодорозі Н-02 Львів-Тернопіль інспектори зупинили автомобіль Skoda Rapid за порушення правил дорожнього руху.

Водій розповів, що проживає у Львові, а до Тернополя їде з дружиною у справах.

Під час перевірки водія згідно баз даних патрульні з’ясували, що його розшукує відділ поліції у Луганській області за розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом, позбавлення волі або викрадення людини, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

На місце події інспектори патрульної поліції викликали слідчо-оперативну групу, якій передали затриманого.