На Тернопільщині внаслідок обвалу землі у траншеї загинув 37-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області трагедія сталася 2 вересня о 15.12 в с. Цеценівка Шумського району.

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Встановлено, що під час копання траншеї для фундаменту підвалу глибиною близько 3 м стався обвал ґрунту, внаслідок чого загинув мешканець с. Катеринівка Кременецького району.

Для деблокування тіла загиблого залучався черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.