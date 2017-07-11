У Тернополі рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці (фото)

У Тернополі рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні 11 липня о 14.07 на 7-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Лесі Українки.

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На виклик було направлено перше відділення й автодрабину частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та фахівців оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

За попередньою інформацією, горіння виникло на балконі однієї з житлових квартир. На час прибуття рятувальників балкон був охоплений полум’ям, площа горіння становила близько 5 м кв. Пожежа швидко набирала обертів. Існувала загроза перекидання полум’я на житлові квартири.

На підмогу особовому складу ЧСПТ були направлені перше та друге відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Для роботи у непридатному для дихання середовищі залучались 3 ланки газодимозахисної служби.

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Працюючи в екстремальних умовах високої температури та значного задимлення о 14.22 вогнеборці локалізували горіння та зупинили поширення полум’я, а о 14:33 пожежу вдалось повністю ліквідувати.

Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.