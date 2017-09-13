У Тернополі гасили пожежу в бібліотеці: згоріли підручники та побутова техніка

У Тернополі понад півгодини гасили пожежу у бібліотеці. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора горі12 вересня о 20.17 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на вул. Текстильна.

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На місце події оперативно направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. На місці події рятувальники встановили, що загорання виникло у бібліотеці, на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти». Орієнтовна площа пожежі становила 5 м кв.

На допомогу направили перше відділення 1-ї ДПРЧ Управління.

Завдяки злагодженим та організованим діям бійців Служби порятунку о 20.26 вогонь зупинили, а о 20.53 повністю ліквідували.

Внаслідок загорання пошкоджено побутову техніку, підручники, стіни та перекриття на площею 15 м кв.

На місці події працювали 9 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Завдяки зусиллям вогнеборців недопущено перекидання полум'я на сусідню адміністративну будівлю. Причина виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.