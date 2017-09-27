На Тернопільщині за 8 місяців товарообіг зріс на 22%

На Тернопільщині за 8 місяців товарообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 22% до 434,8 млн дол. США.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, імпорт товарів зріс на 29% порівняно і склав 228,9 млн дол. США. На 17% зросли обсяги експортних операцій і становлять 205,9 млн дол. США.

Оформлено 333,7 тис. тон вантажів, в тому числі 86,7 тис. тон - на імпорт та 247 тис. тон - на експорт.

Зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 81 країни світу. Традиційно перші позиції займають Польща (53,7% від усього товарообігу), Німеччина (10,3%), Білорусь (4,6%), Італія (3,7%) та Нідерланди (2,7%). У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з Польщі (47,9% від усього імпорту), Німеччини (17,6%), Італії (4,6%), Великобританії (4%) та Чехії (1,8%).

Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн Європейського співтовариства, як Польща (58,5% від усього експорту), Німеччина (3%), Нідерланди (2,8%), та до таких країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, як Білорусь (11,4%) і Казахстан (2,7%).

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Як зазначила начальник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, здебільшого експортували електроустаткування (43,9% від загальної частки експортованих товарів), м'ясо яловичини (10,4%), олію рослинного походження (5,4%), білкові речовини (казеїн технічний) (4,9%), продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний концентрований) (4,4%), інші товари (31%).

А серед імпортованих товарів переважали електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) (33,3% від загальної частки імпортованих товарів), механічне обладнання (14,6%), транспортні засоби (13,1%), полімерні матеріали, а це сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси (10,4%), риба (3,6%) та інші товари (25%).

Всього у січні-серпні працівники Тернопільської митниці ДФС оформили 18947 митних декларацій, в тому числі 12152 – імпортні, 6792 – експортні декларації та три оформлено в митному режимі транзит. Це на 32% більше за вісім місяців минулого року. При цьому забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

На обліку у Тернопільській митниці ДФС станом на початок вересня перебував 1351 суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності.