Троє жителів Тернопільщини втратили 91 тис. грн через шахраїв на сайтах оголошень. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аферисти перед відправкою товару поштою просять або аванс, або 100% передоплату. А після надходження грошей псевдопродавець перестає виходити на зв'язок, відключає телефон, видаляє запис.

За такою шахрайською схемою в останні дні потерпіло троє жителів Тернопільщини. В першому випадку ланівчанин перерахував 33 тис. грн за дороговартісний ноутбук, але товар так і не отримав. Мешканець Бучацького району мав намір придбати міні-трактор, в результаті – втратив 48 тис. грн. Близько 10 тис. грн позбувся тернополянин за так і не отримане холодильне обладнання.

Від рук пройдисвітів потерпів також житель села Стінка Бучацького району, який розмістив в інтернеті оголошення про продаж квадроцикла. Суму з покупцем обумовили в 31 тис. грн. Заявник відправив товар, але кошти на його рахунок так і не надійшли.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство).