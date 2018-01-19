У Тернополі близько 500 осіб взяли участь у Йорданському водосвятті біля Тернопільського ставу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь у заході взяли представники духовенства, влади та жителі міста. Під час молебню присутні разом просили в Господа зцілення від недуг, здоров’я та миру в Україні.

«Мені приємно говорити про те, що сьогодні з нами стоять солдати нашої артилерійської бригади і Національної гвардії. Маю велике сподівання, що цей рік буде супроводжуватися у спільній молитві, єднанні усіх довкола розбудови нашої держави, єдиної помісної церкви. Тому наша молитва сьогодні має бути у спільній єдності з солдатами, котрі захищають нашу землю на сході України. Вірю в те, що спільними зусиллями ми подолаємо зло в собі і подолаємо східного окупанта, повернемо наші етнічні землі», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

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Також він нагадав, що цьогоріч відповідно до указу Президента України Петра Порошенка в Україні відзначатимуть 1030-річчя хрещення Київської Русі.

У свою чергу архієпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ Київського Патріархату Нестор закликав присутніх бути справжніми християнами та виконувати Божі заповіді.

«Сьогодні ми освятили воду як згадку про те, що Христос на ріці Йордан, хрестившись, благословив водну природу і тим самим дав людям один з приводів любові, адже через освячену воду ми зцілюємося від хвороб, отримуємо благословення, зміцнюємо наші духовні і тілесні сили. Нехай кожен з нас пам’ятає, що ми освячуємо воду в пам'ять про Христа Спасителя, який вчить нас іти до Бога, бути справжніми християнами і боротися з гріхом», – сказав Нестор.