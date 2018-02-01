У Тернополі пільговики з "Карткою тернополянина" тепер можуть безкоштовно користуватися маршрутними автобусами без обмеження кількості

Такої домовленості було досягнуто з тими перевізниками, які залишилися працювати на маршрутах.

У Тернополі відсьогодні пільговики з «Карткою тернополянина» після 10 години зможуть безкоштовно користуватися маршрутними автобусами.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, такої домовленості було досягнуто з тими перевізниками, які залишилися працювати на маршрутах. З ними було укладено додаткові угоди.

Відтак з 1 лютого після 10 год абсолютно усі пільговики, які мають «Соціальну карту тернополянина», у маршрутках їздитимуть безкоштовно без обмеження кількості. У тролейбусах вони продовжать їздити безкоштовно незалежно від години.

Учні/cтуденти при наявності «Учнівської/студентської карти тернополянина» оплачують у тролейбусі 50% вартості проїзду, усі інші пасажири при наявності «Карти тернополянина» або електронного проїзного квитка – 3 грн, при розрахунку готівкою – 4 грн.

Учасники бойових дій їздять у тролейбусах безкоштовно увесь день без обмежень. При собі їм потрібно мати лише посвідчення «Учасника бойових дій».

У маршртуках пільговики до 10 год їздять на платній основі (5 грн при розрахунку готівкою, 4 гшрн – при використанні електронного неперсоніфікованого квитка). Учні при наявності «Учнівської карти тернополянина» оплачують 50% вартості проїзду. Усі інші пасажири при наявності «Карти тернополянина» або електронного проїзного квитка – 4 грн, при розрахунку готівкою – 5 грн.

Учасники бойових дій їздять у маршрутках езкоштовно увесь день, без обмежень, лише при наявності посвідчення «Учасника бойових дій».

В міській раді додали, що наразі триває процес реформування громадсько-пасажирського транспорту, розірвання угод з приватними перевізниками і створення єдиної муніципальної транспортної компанії.

Як повідомляв УНІАН, два тижні тому міська рада попередила усіх перевізників про рішення розірвати з ними угоди, оскільки вони не виконують умов договорів, а також саботують запровадження електронної системи розрахунку.