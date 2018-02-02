Рятувальники Тернопільщини отримали 4 нові пожежні автомобілі та спорядження (фото)

Він додав, що у 19 об’єднаних територіальних громадах уже працюють повноцінні пожежні команди, 6 з яких відкрили у 2017 році.

Рятувальники Тернопільщини отримали 4 нові пожежні автомобілі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від транспортних засобів, а також амуніцію рятувальникам вручив голова ТОДА Степан Барна.

«Два роки тому між Тернопільською облдержадміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій відбулося підписання Меморандуму про співпрацю. Це започаткувало участь області в пілотному проекті, результатом якого стала побудова економічно-обґрунтованої та ефективної модель цивільного захисту. Як свідчення цьому, сьогодні обласне управління ДСНС знову отримує чотири нові пожежні автомобілі для роботи в надзвичайних ситуаціях», – сказав під час виступу Барна.

Він додав, що у 19 об’єднаних територіальних громадах уже працюють повноцінні пожежні команди, 6 з яких відкрили у 2017 році.

«Для нас важливо, щоб послуга безпеки не тільки була відображена в питаннях забезпечення присутності пожежника, а й щоб у нього було з чим виїжджати на виклики і було на чому працювати. Відтак, важливо, щоб наші рятувальники були забезпечені належним транспортом і амуніцією. Відрадно, що завдяки позиції Президента України Петра Порошенка та позиції Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана область має можливість отримати сучасну техніку, що є найкращим взірцем співпраці з державою. Я сподіваюся, що ті кроки, котрі ми започаткуємо в питаннях передачі техніки в об’єднані територіальні громади відобразяться не лише у створені пожежних станцій, а й у додатковому стимулюванні громад взяти на себе відповідальність за безпеку місцевих жителів», – висловив сподівання голова ОДА.

Принагідно він подякував головам ОТГ, які конкурують за те, щоб отримати сертифікат на рятувальну техніку, а також тим, хто вступив в команди рятувальників у селі та містечках.

Наразі в області функціонують 34 місцеві пожежні команди.

Автомобілі, які звільнилися завдяки отриманому новому транспорту, передали рятувальникам Тернопільського, Шумського, Чортківського та Збаразького гарнізонів ДСНС області. Ключі головам РДА та керівникам пожежних частин вручив заступник директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Сергій Кудін.

Також сертифікати на отримання чотирьох пожежних автоцистерн на базі ЗІЛ, що раніше перебували на озброєнні Управління ДСНС Тернопільщини, вручили головам Лопушненської об’єднаної територіальної громади Кременецького району, Загір’янської сільської ради Зборівського району, Нижчелуб’янської сільської рали Збаразького району та Устя-Зеленської сільської ради Монастириського району.

Окрім пожежно-рятувальної техніки, для потреб підрозділів пожежно-рятувальної служби за кошти обласного бюджету придбано рятувальний гідравлічний інструмент, пожежний бойовий одяг, каски, пожежні рукави, тепловізійну камеру та портативні радіостанції на 700 тис. грн.