В Індії потужний вітер зруйнував мінарети на вхідних воротах Тадж-Махалу (відео)

За даними місцевих ЗМІ, ніхто не постраждав, і ворота вже почали відновлювати.

В Індії потужний вітер швидкістю 130 кілометрів на годину зруйнував мінарети на вхідних воротах до музею-мавзолею Тадж-Махал, що є одним з найпопулярніших туристичних об'єктів країни.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, негода завдала шкоди двом 4-метровим кам’яним стовпам. Частини історичної пам’ятки завалилися просто на землю. Головні мінарети, які оточують основний комплекс мавзолею, удар стихії витримали.

За даними місцевих ЗМІ, ніхто не постраждав, і ворота історичної пам'ятки 17 століття вже почали відновлювати.

Зазначимо, щодня Тадж-Махал відвідують десятки тисяч людей, а за рік - від 3 до 5 мільйонів відвідувачів, з них більше ніж 200 тисяч з-за кордону. При цьому за рахунок туристів "індійська перлина" приносить казні країни чималі кошти.

Втім, на жаль, нещодавно в стінах Тадж-Махалу були виявлені тріщини. На думку вчених, поява тріщин може бути пов'язана з обмілінням річки Джамна, що протікає поруч, а зникнення річки призведе до зміни структури ґрунтів та осідання мавзолею, чи, за найгіршим сценарієм, навіть до його руйнування. Також він почав втрачати свою легендарну білизну через забруднене повітря. Незважаючи на розширення паркової зони навколо Тадж-Махала і закриття ряду особливо брудних виробництв в місті Агрі, де він розташований, мавзолей все одно жовтіє. Його доводиться регулярно чистити за допомогою особливої ​​білої глини.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2017 року в мавзолеї-мечеті Тадж-Махал розпочалася масштабна реставрація.