80-річний дідусь перетворив "сіре" подвір'я багатоповерхівки на яскраву копію Львова (відео)

Ідея створити дворик у дідуся з’явилася, коли на стінах будинку стало нестерпно багато лайливих слів – їх чоловік замалював.

80-річний дідусь зробив копію Львова на подвір'ї багатоповерхового будинку.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, на стінах будинку чоловік намалював архітектурні пам’ятки, та навіть цілі вулиці. А поруч звів міні-містечко з фортецями й замками. Матеріали для такої творчості здебільшого шукає на смітниках, за виключенням дошок, фарби та кераміки.

Інколи ж дідусю допомагають сусіди, адже завдяки йому про будинок знає увесь Львів. Щоб викликати сюди таксі, мешканці будинку вже давно не називають адрес, орієнтир для водіїв – ­розмальований дворик.

Ідея створити дворик у дідуся з’явилася, коли на стінах будинку стало нестерпно багато лайливих слів – їх чоловік замалював.