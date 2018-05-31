80-річний дідусь перетворив "сіре" подвір'я багатоповерхівки на яскраву копію Львова (відео)
11:03, 31 травня 2018Новини туризму
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Ідея створити дворик у дідуся з’явилася, коли на стінах будинку стало нестерпно багато лайливих слів – їх чоловік замалював.
Розмальований дворик у Львові / Скріншот відео ТСН
80-річний дідусь зробив копію Львова на подвір'ї багатоповерхового будинку.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, на стінах будинку чоловік намалював архітектурні пам’ятки, та навіть цілі вулиці. А поруч звів міні-містечко з фортецями й замками. Матеріали для такої творчості здебільшого шукає на смітниках, за виключенням дошок, фарби та кераміки.
Інколи ж дідусю допомагають сусіди, адже завдяки йому про будинок знає увесь Львів. Щоб викликати сюди таксі, мешканці будинку вже давно не називають адрес, орієнтир для водіїв – розмальований дворик.
Ідея створити дворик у дідуся з’явилася, коли на стінах будинку стало нестерпно багато лайливих слів – їх чоловік замалював.
80-річний дідусь зробив копію Львова на подвір'ї багатоповерхівки
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