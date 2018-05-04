Ryanair оголосив оновлений графік польотів зі Львова

Лоукостер узгодив графік із розкладом польотів українських аеропортів.

Ірландський лоукостер оголосив Ryanair оголосив оновлений розклад маршрутів зі Львова та точний час відправлення рейсів.

Із Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького можна буде полетіти до Німеччини, Польщі та Великої Британії. Бронювання квитків доступно із 31 жовтня, пише Твоє місто.

Львів — Дюсельдорф (Веце) — тричі на тиждень у середу, п’ятницю та неділю. З Дюсельдорфа рейс відправлятиметься о 7:10 та прибуватиме до Львова о 10:15. Зі Львова літак вирушатиме о 10:50 та прибуватиме до німецького аеропорту о 12:00. Найдешевші квитки коштують від 26 євро.

Львів — Меммінген — двічі на тиждень у середу на неділю. З Мемінгена літак вирушатиме об 11:30 та прибуватиме до Львова о 14:25. Зі Львова рейс вилітатиме о 15:00 та прибуватиме до Мемінгена о 15:55 за місцевим часом. Квитки зі Львова стартують від 26 євро.

Львів — Варшава (Модлін) — рейси в понеділок, середу та неділю. О 6:50 літак вилітатиме з Модліна, а о 8:55 буде у Львові. У зворотному напрямку виліт відбуватиметься о 9:30, приземлення о 9:35 в Польщі за місцевим часом. Ціни у обидва боки на найдешевші квитки стартують від 24 євро.

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Львів — Краків — по вівторках, четвергах і суботах. Із Кракова літак відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Львова о 9:00. У зворотному напрямку зі Львова рейс вирушатиме о 9:35 та о 9:35 за місцевим часом прибуватиме до Польщі. Квитки до Кракова і назад коштують від 26 євро на економ-клас.

Львів — Лондон (Стантсед) — польоти виконуватимуть у понеділок, п’ятницю та неділю. З Лондона літак вирушатиме о 6:45 і об 11:25 прибуватиме до Львова. Зі Львова рейс відправлятиметься о 12:00, а о 12:45 за місцевим часом приземлятиметься у аеропорту британської столиці. Ціни на квитки стартують від 30 євро у дві сторони.

Нагадаємо, торік у березні ірландський лоукостер заявив про вихід на український ринок, зокрема у аеропорти Києва та Львова. Однак вже в липні авіаперевізник не зміг домовитися з аеропортом «Бориспіль» та скасував свій прихід в Україну. Ryanair із другої спроби офіційно вийшла на український ринок у березні. Тоді львівський аеропорт та керівництво лоукостера уклали угоду та оголосили про відкриття рейсів до Німеччини, Польщі та Великої Британії.