Ryanair оголосив оновлений графік польотів зі Львова

13:45, 04 травня 2018
Новини туризму
2544 0
Ryanair оголосив оновлений графік польотів зі Львова / фото УНІАН

Із Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького можна буде полетіти до Німеччини, Польщі та Великої Британії. Бронювання квитків доступно із 31 жовтня, пише Твоє місто.

Львів — Дюсельдорф (Веце) — тричі на тиждень у середу, п’ятницю та неділю. З Дюсельдорфа рейс відправлятиметься о 7:10 та прибуватиме до Львова о 10:15. Зі Львова літак вирушатиме о 10:50 та прибуватиме до німецького аеропорту о 12:00. Найдешевші квитки коштують від 26 євро.

Львів — Меммінген — двічі на тиждень у середу на неділю. З Мемінгена літак вирушатиме об 11:30 та прибуватиме до Львова о 14:25. Зі Львова рейс вилітатиме о 15:00 та прибуватиме до Мемінгена о 15:55 за місцевим часом. Квитки зі Львова стартують від 26 євро.

Львів — Варшава (Модлін) — рейси в понеділок, середу та неділю. О 6:50 літак вилітатиме з Модліна, а о 8:55 буде у Львові. У зворотному напрямку виліт відбуватиметься о 9:30, приземлення о 9:35 в Польщі за місцевим часом. Ціни у обидва боки на найдешевші квитки стартують від 24 євро.

Читайте такожЗі Львова наступного року літатимуть рейси до США

Львів — Краків — по вівторках, четвергах і суботах. Із Кракова літак відправлятиметься о 7:00 та прибуватиме до Львова о 9:00. У зворотному напрямку зі Львова рейс вирушатиме о 9:35 та о 9:35 за місцевим часом прибуватиме до Польщі. Квитки до Кракова і назад коштують від 26 євро на економ-клас.

Львів — Лондон (Стантсед) — польоти виконуватимуть у понеділок, п’ятницю та неділю. З Лондона літак вирушатиме о 6:45 і об 11:25 прибуватиме до Львова. Зі Львова рейс відправлятиметься о 12:00, а о 12:45 за місцевим часом приземлятиметься у аеропорту британської столиці. Ціни на квитки стартують від 30 євро у дві сторони.

Нагадаємо, торік у березні ірландський лоукостер заявив про вихід на український ринок, зокрема у аеропорти Києва та Львова. Однак вже в липні авіаперевізник не зміг домовитися з аеропортом «Бориспіль» та скасував свій прихід в Україну. Ryanair із другої спроби офіційно вийшла на український ринок у березні. Тоді львівський аеропорт та керівництво лоукостера уклали угоду та оголосили про відкриття рейсів до Німеччини, Польщі та Великої Британії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львів#Ryanair#Ryanair в Україні#авіарейси зі Львова#лоукостер Ryanair