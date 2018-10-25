В Україні можуть з'явитися ще п'ять далекомагістральних чартерних авіарейсів

Вже за тиждень відбудеться перший чартерний рейс Air Azur Ukraine в Домініканську Республіку, а ще трохи пізніше – на Шрі-Ланку.

Найближчим часом туроператор Anex Tour планує запустити п'ять далекомагістральних чартерних авіарейсів, які буде виконувати підконтрольна йому авіакомпанія Air Azur Ukraine.

Про це 25 жовтня повідомив генеральний директор Anex Tour в Україні Ількер Адігюзель під час прес-конференції з нагоди запуску першого прямого рейсу з Києва на тайський курортний острів Пхукет, передає кореспондент УНІАН.

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Зокрема, за його словами, вже за тиждень відбудеться перший чартерний рейс в Домініканську Республіку (Пунта-Кана - ред.), а ще трохи пізніше – на Шрі-Ланку. У подальших планах туроператора запуск ще трьох далекомагістральних авіанапрямків, однак озвучити їх Anex Tour поки не готові.

Також гендиректор Anex Tour озвучив подробиці запускається 26 жовтня прямого рейсу на острів Пхукет.

«Ми починаємо літати в Пхукет раз в 10 днів. Але хочемо збільшити частоту польотів до двох разів на тиждень після Нового року», - зазначив Ількер Адігюзель, додавши, що до травня 2019 року туроператор очікує отримати пасажиропотік на цьому напрямку близько 7 тисяч осіб на місяць. На даний же момент маршрут має 97% завантаження, тобто близько 1 тисячі пасажирів на місяць.

При цьому туроператор обіцяє двічі безкоштовно годувати пасажирів під час польоту на Пхукет – холодним та гарячим харчуванням, плюс поїти холодними та гарячими напоями, а також надавати подушку і плед.

Водночас на даний момент Anex Tour не продає квитки на авіарейс Azur Air Ukraine Київ-Пхукет окремо від турпакета, вартість якого стартує від 950 доларів плюс тайська віза (40 доларів у разі оформлення в консульстві Королівства Таїланд в Києві, 70 доларів – якщо по прильоту в аеропорт).

Зазначимо, за даними представництва Туристичного управління Таїланду (ТАТ) в Україні, в 2017 році майже 61 тисяча українських туристів відвідали Таїланд, що дозволило Україні вийти на 2-е місце в Центральній та Східній Європі за кількістю поїздок у Таїланд, поступившись тільки Польщі. При цьому, як уточнив глава представництва ТАТ в Україні Ніколас Дімітрофф, українці є лідерами серед усіх країн світу за середньою тривалістю туру в Таїланд – 22 дні.