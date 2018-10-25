В Україні запускають перший прямий рейс з Києва на Пхукет

Прямі чартерні рейси до тайського острова Пхукет стартують 26 жовтня і будуть виконуватися кожні 11 днів.

В Україні запускають прямі чартерні рейси з Києва на острів Пхукет (Таїланд).

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Авіаперевізник Azur Air Ukraine буде виконувати рейси кожні 11 днів на літаку Boeing 767-300 місткістю 330 крісел, повідомляє прес-служба туроператора Anex Tour, якому належить авіакомпанія.

Перший такие рейс стартує вже 26 жовтня 2018 року.

"Таким чином, українські туристи зможуть з максимальним комфортом та з мінімальними затратами часу подорожувати з Києва до Пхукету, де на них чекає справжній туристичний рай з романтичними тропічними островами та пляжами, численими готелями та ресторанами", - повідомив генеральний директор Anex Tour в Україні Ількер Адігюзель.

"Ми очікуємо збільшення кількості українських відпочивальників на Пхукеті цього туристичного сезону завдяки прямій чартерній програмі від Anex Tour. Думаю, особливо цій новині зрадіють сім’ї з маленькими дітьми, які раніше часто утримувалися від подорожей до тайських островів через відсутність прямого авіасполучення», – прокоментував подію голова представництва Туристичного управління Таїланду (ТАТ) в Україні Ніколас Дімітрофф.

Також повідомляється, що в 2017 році Таїланд відвідали 61 тисяча українських туристів, що дозволило Україні вийти на 2-е місце в Центральній та Східній Європі за кількістю поїздок у Таїланд, поступившись тільки Польщі.

Як повідомляв УНІАН, італійський лоукостер з березня запустить рейси з Києва до Генуї.