Експерти назвали країни, які оминають туристи

Очолив рейтинг найменш туристичних країн світу Бангладеш.

Якщо ви віддаєте перевагу незвіданим туристичним місцям, в яких не доведеться гуляти в натовпі інших мандрівників, вирушайте в Бангладеш.

Ця країна очолила рейтинг найменш туристичних країн світу, складений аналітиками Priceonomics на основі даних Світового банку, повідомляє 1NEWS.

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За результатами порівняння кількості щорічних зарубіжних відвідувачів у кожній країні з чисельністю населення, ця країна у Південній Азії є найменш туристичною точкою в світі.

Завдяки своїм чудовим прогулянковим маршрутами, прекрасним пляжам і сафарі Бангладеш міг би стати популярним місцем для подорожей. Однак постійні побоювання щодо безпеки, повені та крайнє зубожіння місцевого населення відлякують всіх, крім найбільш безстрашних мандрівників.

Також до десятки найменш туристичних країн світу увійшла Гвінея, Молдова, Індія, Сьєрра-Леоне, Нігер, Ефіопія, Чад, Мадагаскар, Малі, Буркіна-Фасо, Білорусь, Судан.