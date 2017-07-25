Один з найбільших європейських автобусних перевізників відкриває рейси з України

Один з найбільших автобусних перевізників Європи Flixbus запускає прямі маршрути з України. З 27 липня нічні маршрути з Києва, Львова, Рівного та Житомира почнуть їздити до Польщі (Краків, Катовіце) і Чехії (Острава, Прага, Брно). Денні маршрути будуть запущені з 10 серпня, повідомляє delo.ua.

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Зазначимо, що фактично Flixbus був присутній на ринку України з червня 2016 року і продавав квитки зі Львова та Ужгорода в Амстердам, Берлін, Відень, Франкфурт та інші міста, однак безпосередньо перевезення з України здійснює її партнер компанія LEO Express.

"Нові маршрути FlixBus в Україну - це черговий крок у бік розширення FlixBus на територію Східної Європи. Беручи до уваги рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму з Україною, ми очікуємо зростання попиту на подорожі в країни Європи з України. У наших подальших планах - проведення ще більшого числа маршрутів FlixBus з України в Європу", - зазначає Микола Войтюк, віце-президент FlixBus у Східній Європі.

Відзначимо, що інтерес великих європейських автобусних компаній до українського ринку намітився ще в 2016 році, коли одразу кілька компаній (зокрема, PolskiBus та LEO Express) почали здійснювати пасажирські перевезення до/з України. А на початку 2017 року латиська "Норма-А" (працює в декількох країнах східної Європи під брендом Ecolines) купила пасажирський бізнес української транспортної компанії "Автолюкс".

Компанія FlixBus заснована в Мюнхені в 2013 році. У тому ж році почала роботу берлінська компанія MeinFernbus. З часом ці офіси об'єдналися. Компанія вважається лідером на ринку автобусних перевезень Німеччини.

З 2015 року FlixBus працює на міжнародному ринку: у Франції, Італії, Австрії і Нідерландах, виконує регулярні рейси в країни Скандинавії, Іспанію, Англію і Східну Європу. FlixBus пропонує найширшу мережу міжміських автобусних сполучень в Європі складається з 200 тисяч щоденних рейсів по 1 200 напрямами в 24 країнах.