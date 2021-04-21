Повний маршрут лінії - Львів - Мукачеве - Ніцца - Ле-Канне - Марсель - Екс-ан-Прованс - Авіньйон - Нім - Монпельє.

Найбільший автобусний перевізник Європи компанія FlixBus з 22 квітня запускає лінію зі Львова до французького Монпельє із зупинками в Мукачевому, Ніцці і Марселі, повідомила прес-служба компанії.

«Перший рейс нової лінії, яка отримала номер CUA079, відбудеться вже 22 квітня. Далі автобуси відправлятимуться зі Львова щочетверга о 13:45 зі Стрийського автовокзалу і робитимуть додаткову зупинку біля Центрального залізничного вокзалу, а назад з Монпельє - щовівторка о 12:00», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що повний маршрут лінії - Львів - Мукачеве - Ніцца - Ле-Канне - Марсель - Екс-ан-Прованс - Авіньйон - Нім - Монпельє.

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Зазначається, що Монпельє є транспортним хабом перевізника, звідки можна дістатися до багатьох міст Франції та в цілому Європи.

Також компанія повідомила, зі Львова (або через Львів) вже проходять 12 прямих ліній FlixBus, а саме: Одеса - Прага - Пльзень; Чернівці - Варшава; Львів - Монпельє (партнер-перевізник: Alexbus); Львів - Острава (партнер-перевізник: Asik); Київ — Краків - Прага (партнер перевізник: Transtempo); Київ - Краків - Росток (партнер-перевізник: Euroclub); Київ - Кельн (партнер-перевізник: Euroclub); Київ - Карлсруе (партнер-перевізник: Euroclub); Київ - Штутгарт (партнер-перевізник: Euroclub); Київ - Будапешт - Відень (партнер-перевізник: Euroclub); Львів - Київ (партнер-перевізник: Euroclub); Ужгород - Київ (партнер-перевізник: Euroclub).

Нагадаємо, в липні 2020 року найбільший оператор автобусних перевезень у Європі компанія FlixBus запустила два нових міжнародних рейси з України за маршрутом Київ — Краків - Прага і Київ - Вільнюс.

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Автор: Павло Степанець