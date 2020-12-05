Серед експонатів - заборонені, спалені або піддані цензурі книги в різних куточках світу.

У Старому місті Таллінна сьогодні відкрився музей заборонених книг, що представляє широкому загалу заборонені, спалені або піддані цензурі книги в різних куточках світу.

Читайте такожУ Нью-Йорку вирішили закрити музей шпигунства КДБЯк повідомляє Delfi, у музеї представлені книги з різних країн, у кожної з яких своя історія. Мета музейної експозиції полягає в тому, щоб провести попереднє дослідження історії цензури в Естонії, зосередивши увагу на періоді радянської окупації.

У музеї відвідувачі можуть ознайомитися з книгами, доторкнутися до них, почитати, а більшість книжок можна і купити.

Книги в музеї розташовані по країнах - можна знайти, які книги були заборонені в Радянському Союзі, Великій Британії, Китаї та США, де продаж деяких книг заборонений і досі. Є й секція, на якій представлені книги, спалені з різних причин протягом всієї історії.

Музеєм керує Джозеф Максиміліан Данніган з Шотландії.

Отримавши диплом бакалавра в галузі кінематографії, Данніган на кілька років переїхав до Китаю, де глибоко зацікавився свободою слова та цензурою. Протягом останніх п'яти років він жив в Естонії, працюючи у сфері кіновиробництва і вивчаючи соціальне підприємництво в Талліннському університеті. Саме під час навчання в магістратурі з соціального підприємництва Даннігану спала на думку ідея створити музей.

Музей буде відкритий щоп'ятниці і щосуботи.

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Автор: Тамара Отовська