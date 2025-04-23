Гостям італійської столиці варто чекати вищих цін, більших черг і закриття деяких пам'яток.

21 квітня 2025 року стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. У зв'язку з цим по всій країні, й, насамперед, її столиці Римі та розташованому в ньому місті-країні Ватикані, проводитиметься низка релігійних ритуалів і процедур.

При цьому туристів уже попередили, що вони можуть зіткнутися з низкою обмежень, а також величезними чергами і натовпами в Римі найближчим часом, пише Euronews Travel.

З якими обмеженнями зіткнутися туристи в Римі

Зокрема, в найближчі кілька тижнів слід очікувати закриття, обмежень для відвідувачів і натовпів біля деяких головних визначних пам'яток міста. Ключові туристичні об'єкти Риму у Ватикані – серці Католицької церкви – тепер будуть поглинуті траурними та перевиборчими процедурами.

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Серед іншого, туристам слід очікувати на обмежений доступ до собору Святого Петра, де тіло Папи Франциска виставлено для прощання відсьогодні, 23 квітня. Оскільки скорботні стікаються туди, щоб віддати данину поваги понтифіку, туристам, які бажають відвідати церкву, слід очікувати довгих черг і посилених заходів безпеки.

При цьому деякі частини базиліки можуть бути недоступні, включно з куполом. Екскурсії до базиліки також припинені, оскільки доступ здійснюється через Сикстинську капелу.

Крім того, оскільки Папа Франциск просив поховати його в базиліці Санта-Марія-Маджоре, величному святилищі, внесеному до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, доступ до цієї церкви, ймовірно, буде обмежений через підготовку до похорону.

Коли буде закрито Сикстинську капелу

Приблизно через 15-20 днів після смерті понтифіка розпочнеться конклав – легендарний процес визначення наступного Папи. На цих суворо конфіденційних зборах кардинали Римо-католицької церкви будуть замкнені в Сикстинській капелі до ухвалення рішення. Таким чином, кімната, прикрашена фресками Мікеланджело, буде закрита приблизно за тиждень до початку конклаву і залишиться закритою протягом усього процесу. Найімовірніше, вона знову відкриється через кілька днів після закінчення конклаву, як це було після смерті попередніх Пап. Точних дат закриття поки не оголошено.

Доступ до каплиці здійснюється через музеї Ватикану. Вони залишаться відкритими для відвідувачів, і всі інші частини будуть доступні, включно з кімнатами Рафаеля.

Однак екскурсії Ватиканськими садами будуть припинені з міркувань безпеки, оскільки кардиналів возитимуть автобусами з каплиці до їхніх помешкань і назад територією.

Натовпи і підвищені ціни

Очікується, що найближчими тижнями до Риму приїдуть гості з усього світу, щоб попрощатися з Папою Франциском і стати свідками виборів нового глави Католицької церкви.

При цьому, попереджають експерти, через підвищений ажіотаж, у цей період слід очікувати більш високих цін на авіаквитки та житло в Римі.

Водночас деякі магазини і ресторани можуть бути закриті на знак поваги.

Як раніше повідомляв УНІАН, також додаткові обмеження на туристів у Римі чекають у зв'язку зі святкуванням одного з найголовніших свят для католицької церкви – Ювілею 2025.

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