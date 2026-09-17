Ресторан із двома зірками Michelin подав у десертах 49 тисяч мурах: його покарали

Виявилося, що ці комахи не входять до переліку видів, дозволених для споживання в Південній Кореї.

Власника ресторану Evett у Сеулі оштрафували на 15 мільйонів вон, а компанію, яка керує закладом, – ще на 10 мільйонів вон. Причиною стало порушення закону про гігієну харчових продуктів через використання мурах у стравах, пише BBC.

Міністерство безпеки харчових продуктів і ліків Південної Кореї виявило порушення після того, як знайшло в інтернеті відгуки відвідувачів із фотографіями страв ресторану.

З'ясувалося, що власник додавав до окремих десертів по 3–5 мурах, щоб надати їм, за його словами, "кислого смаку".

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Таку практику в ресторані застосовували приблизно чотири роки. За цей час як гарнір використали близько 49 тисяч мурах. Більшість комах імпортували зі США, а частину – з Таїланду.

Мурахи заборонені для споживання

У Південній Кореї для споживання людиною дозволені лише десять видів комах. Серед них є коники, сарана та деякі види шовкопряда, однак мурах у цьому переліку немає.

Власник ресторану заявив, що не знав про заборону, оскільки мурах споживають у їжу в інших країнах.

Водночас суд звернув увагу не лише на порушення правил харчової безпеки. Аналізи показали, що у використаних мурах рівень важких металів перевищував допустиму норму.

Прокурори вимагали для власника ресторану одного року ув'язнення та штрафу в 20 мільйонів вон. Однак суд врахував, що він визнав звинувачення та раніше не мав судимостей, тому призначив грошовий штраф.

За даними міністерства, мурахи використовували лише в невеликій частині меню, яке складається з 15 страв. Власник також стверджував, що відвідувачів попереджали про наявність мурах і пропонували альтернативну начинку.

Водночас випадок привернув увагу через незвичайну практику ресторану: за чотири роки для подачі страв використали десятки тисяч комах.

Мурахи є частиною кухні різних країн Азії, Африки та Латинської Америки. У Таїланді та Камбоджі, зокрема, в їжу вживають мурах-ткачів та їхні яйця, а в Колумбії королеви мурах вважаються делікатесом.

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