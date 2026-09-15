Там готують особливі стейки: названо найкращий ресторан світу в 2026 році

Tripadvisor оприлюднив свіжий рейтинг найкращих ресторанів у всьому світі.

Ресторан Fogón Asado, розташований в аргентинській столиці Буенос-Айресі, визнали найкращим у світі в 2026 році за версією Tripadvisor.

Автори рейтингу хвалять ресторан за багаті традиції приготування стейків асадо (традиційний аргентинський метод приготування м'яса на відкритому вогні), представлені в оригінальній інтерпретації.

Головна фішка закладу полягає в тому, що всі страви – від сиру проволета до рибая та тіра-де-асадо – готуються прямо на очах у гостей.

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"Дегустаційне меню з восьми страв, створене на основі сезонних продуктів, виходить далеко за межі звичного асортименту стейк-хаусів. Розкрити смак страв допомагають спеціально підібрані аргентинські вина, що ідеально поєднуються з частуваннями", – зазначають автори добірки.

При цьому тих, хто бажає скуштувати стейки в Fogón Asado, попереджають, що кількість місць там обмежена, тому рекомендується бронювати столики заздалегідь.

Загалом до рейтингу Travellers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants увійшли 25 ресторанів з усього світу. Перша десятка виглядає так:

Fogón Asado – Буенос-Айрес, Аргентина KOMA Singapore – Сінгапур The Rhythms Restaurant – Ханой, В'єтнам The Witchery Restaurant – Единбург, Велика Британія Meat Market – Валенсія, Іспанія Abrasado – Гуаймальєн, Аргентина Catherine Gramado – Грамаду, Бразилія Ресторан Careyes – Канкун, Мексика Acre – Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика El Mercado – Буенос-Айрес, Аргентина

Примітно, що одразу три заклади з першої десятки знаходяться в Аргентині.

Де у світі найсмачніша їжа

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти визначили, де в Європі подають найсмачнішу піцу. Виявилося, що зовсім не в Італії, а в... Англії.

Тим часом найсмачніший у світі бургер знайшли в Японії.

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