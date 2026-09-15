Там готують особливі стейки: названо найкращий ресторан світу в 2026 році

Ресторан Fogón Asado, розташований в аргентинській столиці Буенос-Айресі, визнали найкращим у світі в 2026 році за версією Tripadvisor.
Автори рейтингу хвалять ресторан за багаті традиції приготування стейків асадо (традиційний аргентинський метод приготування м'яса на відкритому вогні), представлені в оригінальній інтерпретації.
Головна фішка закладу полягає в тому, що всі страви – від сиру проволета до рибая та тіра-де-асадо – готуються прямо на очах у гостей.
"Дегустаційне меню з восьми страв, створене на основі сезонних продуктів, виходить далеко за межі звичного асортименту стейк-хаусів. Розкрити смак страв допомагають спеціально підібрані аргентинські вина, що ідеально поєднуються з частуваннями", – зазначають автори добірки.
При цьому тих, хто бажає скуштувати стейки в Fogón Asado, попереджають, що кількість місць там обмежена, тому рекомендується бронювати столики заздалегідь.
Загалом до рейтингу Travellers' Choice Awards: Best of the Best Restaurants увійшли 25 ресторанів з усього світу. Перша десятка виглядає так:
- Fogón Asado – Буенос-Айрес, Аргентина
- KOMA Singapore – Сінгапур
- The Rhythms Restaurant – Ханой, В'єтнам
- The Witchery Restaurant – Единбург, Велика Британія
- Meat Market – Валенсія, Іспанія
- Abrasado – Гуаймальєн, Аргентина
- Catherine Gramado – Грамаду, Бразилія
- Ресторан Careyes – Канкун, Мексика
- Acre – Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
- El Mercado – Буенос-Айрес, Аргентина
Примітно, що одразу три заклади з першої десятки знаходяться в Аргентині.
Де у світі найсмачніша їжа
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти визначили, де в Європі подають найсмачнішу піцу. Виявилося, що зовсім не в Італії, а в... Англії.
Тим часом найсмачніший у світі бургер знайшли в Японії.
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