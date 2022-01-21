Термінал F закрили 2 роки тому після початку пандемії і значного падіння пасажиропотоку.

В аеропорту "Бориспіль" планується відкриття терміналу F. Термінал буде відкритий 27 березня 2022 року, разом зі стартом літньої навігації.

Про це заявила директор з комунікацій підприємства Світлана Хирим-Гірей, повідомляє Avianews.com.

В аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів та авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах з точки в точку. Зараз аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте поки не готовий оголосити їх список.

Ставки зборів в обох терміналах F і D будуть однаковими. Такий підхід пояснили тим, що збори регулюються законодавством, а воно не передбачає окремі ставки для різних терміналів.

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Термінал F:

Термінал F вперше ввели в експлуатацію у 2010 році. Це 2-поверхова будівля площею 20 тис.квадратних метрів, яка призначена для обслуговування тільки міжнародних рейсів як на приліт, так і на виліт.

Термінал F закрили 2 роки тому після початку пандемії та значного падіння пасажиропотоку. Для економії коштів всі рейси зосередили в терміналі D.

Під час попереднього етапу роботи терміналу F пасажири скаржилися на практично повну відсутність магазинів і точок громадського харчування. Затримки з відкриттям комерційних зон були пов'язані з тим, що ці процедури проходять за участю Фонду держмайна.

Будівля має достатню кількість площ для відкриття кафе, ресторанів, магазинів, бізнес-залу. Однак аеропорту необхідно буде провести велику підготовчу роботу, щоб вся інфраструктура запрацювала до моменту запуску терміналу.