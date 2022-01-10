Пасажиропотік аеропорту "Бориспіль" за рік збільшився на 4,2 млн пасажирів.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за попередній рік обслужив 9,4 млн пасажирів, що на 4,2 млн більше, ніж у 2020 році.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Зазначається, що найбільше подорожуючих у 2021 році було до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. До десятки напрямків із найбільшим пасажиропотоком увійшли: Анталья, Шарм-Ель-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авів, Амстердам, Даламан, Анкара і Одеса.

Також повідомляється, що пасажиропотік міжнародного аеропорту "Бориспіль" за рік збільшився на 4,2 млн пасажирів, що становить 62% від рівня докризового 2019 року.

За словами генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського, у 2021 році пасажиропотік аеропорту у порівнянні з 2020 роком відновився на 83%, або більш ніж на 4,2 млн пасажирів.

"Авіакомпанії і аеропорти навчилися працювати в умовах пандемії і керувати кризовими ситуаціями... Сьогодні 38 авіакомпаній працюють з аеропортом, з них 9 авіакомпаній вийшли на ринок вперше, із 117 існуючих напрямків – 12 нових", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у 2020 році аеропорт "Бориспіль" обслужив 5,158 млн пасажирів, що на 66,2% менше, ніж у 2019 році.

Пасажиропотік через українські аеропорти у 2020 році скоротився на 64,4% у порівнянні з 2019 роком.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).