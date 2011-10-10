Сергій Гальчак презентує монографію

11 жовтня 2011 року, о 15 годині, у Вінницькій обласній бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва відбудеться презентація монографії Сергія Гальчака “Розвиток краєзнавства у Східному Поділлі XIX - поч. XXI ст.”

С.Д.Гальчак - кандидат історичних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені М.М. Коцюбинського, керівник Вінницької філії Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, член правління Національної спілки краєзнавців України, заслужений працівник культури України.

У дослідженні Сергія Гальчака йдеться про краєзнавчий рух на теренах Вінниччини, який увібрав у себе всю мозаїку героїчного і стражденного минулого краю, ратних і трудових діянь його мешканців, їхній невичерпний духовний і культурний світ. Книга розрахована на науковців та краєзнавців, студентську та учнівську та молодь, а також всіх, хто вивчає, досліджує та популяризує історію рідного краю