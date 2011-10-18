Вінницька залізниця отримає частину «кредитного пирога»

Південно-Західна залізниця оголосила тендер на фінансові послуги в частині залучення короткотривалих кредитних ресурсів для наповнення оборотних засобів (кредитна лінія) на загальну суму 800 млн. 600 тис. Грн. Про це повідомляється на сайті «Державні закупівлі». Згідно з повідомленням, тендер оголошено на 8 лотів – шість лотів по 100 млн.грн., лот на 30,6 млн.грн. та на 170 млн.грн. Строки надання послуг – рік з моменту укладання кредитного договору.

Довідка. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Біля 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці» знаходиться в підпорядкуванні залізниці. Південно-Західна залізниця посідає друге місце з обсягу перевезень серед шести залізничних шляхів України. В загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

