«Цілителька» з Вінниччини позбавляла від навроків, хвороб... коштовностей та золотих прикрас

Працівниками правоохоронних органів Вінниччини порушено кримінальну справу відностно псевдоцілительки за ч.1 ст. 190 ККУ «Шахрайство», яка карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до 3 років, - повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Географія злочинів аферистки доволі розмаїта: вона «зцілювала» у містах районного значення - Ладижин, Тростянець, Немирів та Гайсин, аж допоки не була затримана працівниками мілції. Своїх «жертв» знаходила через оголошення в газетах, і, спекулюючи на проблемах, з якими звертались громадяни, видурювала у людей гроші та коштовності. У квартирі, яку винайняла зловмисниця у Гайсині для «роботи», працівники міліції виявили та вилучили золоті прикраси, отримані жінкою злочинним шляхом, різноманітні ритуальні та окультні атрибути, візитки православної віщунки та…сертифікат салону магії Лори Лан Всеросійського інституту нетрадиційної медицини по методики зцілення. У сумнівному документі зазначено, що жінка перебуває у посаді бакалавра білої магії.

Працівники міліції звертаються до всіх громадян! Якщо Ви були ошукані даною жінкою та стали жертвою її шахрайських дій, прохання повідомити за телефонами в м. Вінниці: (0432) 59-30-08, 59-33-90 або «102».