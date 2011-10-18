Закордону треба вінницьких харчів та деревини

В структурі експорту товарів з міста Вінниці цього року переважали поставки продовольчих товарів та сировини (66% загального обсягу експорту) і деревини та виробів з неї (16%). Так, за 8 місяців поточного року експортовано 93 тис. т соняшникової олії, 286 т кондитерських виробів, 513 т круп зернових, 182 т м’яса великої рогатої худоби та 110 тис.м3 лісоматеріалів.

Про це повідомило Головне управління статистики У вінницькій області.

В імпорті основну частку складають машинобудівна продукція (36% загального обсягу імпорту) і продукція нафтохімічного комплексу (21%). Значна частка також належить продовольчим товарам та сировині, продукції паливо-енергетичного комплексу, текстилю та виробам з текстилю і чорним та кольоровим металам.

Так, суб’єктами господарювання міста закуплено у іноземних партнерів 1143 тис. шт. машин пральних побутових, 3466 автомобілів вантажних, 784 трактори та 160 автомобілів легкових, 15 тис. т бензинів автомобільних, 889 т добрив складних, 6 тис.т м’яса і субпродуктів домашньої птиці, 3 тис. т м’яса свиней (свинини), 1180 тис.м2 тканин різних видів і 4 тис. т прокату чорних металів.

Зовнішньоторговельний оборот товарів за січень – серпень 2011р. по місту Вінниці склав 471 млн. дол. США.

Обсяги експорту та імпорту товарів становили, відповідно, 280 і 191 млн. дол. США, що засвідчує значну перевагу вивозу продукції над її ввозом. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 89 млн. дол. Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання міста здійснювали з партнерами із 86 країни світу.

Аналізуючи географічну структуру зовнішньої торгівлі, слід відмітити, що суб’єкти господарювання міста плідно співпрацюють з Російською Федерацією (зовнішньоторговельний оборот склав 98 млн. дол.), Польщею (89 млн.дол.), Німеччиною (48 млн.дол.), Білоруссю (39 млн.дол.), Туреччиною (29 млн.дол.), Китаєм та Казахстаном (по 18 млн.дол.), Італією (14 млн.дол.), Угорщиною (13 млн.дол.), Індією та Нідерландами (по 11 млн.дол.).