До Вінницьких "вишів" запросили представників духовенства

Єпископ Вінницький і Брацлавський Онуфрій відвідав Вінницький державний педагогічний університет ім.Михайла Коцюбинського. Керівництво навчального закладу запросило владику для того, щоб він поспілкувався зі студентами історичного факультету на тему: "Роль Церкви у формуванні національної свідомості і патріотизму у світогляді громадянина України". Протягом двох годин учасники зустрічі поринули у цікаве дослідження, запитували єпископа Онуфрія про те, які методи виховання використовує Православна Церква у сучасних умовах суспільства.

Цього ж дня секретар Вінницької єпархії УПЦ КП прот.Ігор Сіранчук та прот.Сергій Волох відвідали Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, щоб поговорити зі студентами на такі теми: "Мораль. Людяність. Віра Бога". Під час зустрічі, яка тривала 1,5 години, усі присутні уважно слухали про те, як Православна Церква ставить собі за мету достукатися до серця кожної людини, збудити голос совісті, щоб люди припинили керуватись у житті тільки споживацьким інтересом, а пам’ятали і про те, як важливо вберегти душу від загибелі, щоб знали, як боротись за її чистоту.