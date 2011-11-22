Голови ОСББ навчатимуться управлінню та фінансам у Техуніверситеті

Виконавчий комітет міської ради затвердив проект рішення міської ради «Про затвердження програми «Підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Вінниці у 2012-2016 роках». У цьому документі передбачено удосконалення та доповнення попередньої програми «Інформаційна підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Вінниці у 2009-2011 роках».

Про це повідомив Депапртамент у справах ЗМІ та зв'язків із громадськістю міської ради.

Основна відмінність нової програми від попередньої полягає у кількох речах. В першу чергу це фахове навчання голів ОСББ на базі Вінницького Національного техуніверситету. Це робиться для того, аби управителі мали достатній рівень кваліфікації для якісного виконання своїх повноважень та успішного розвитку їх об'єднань.

Не менш важливим є вивчення роботи об'єднань співвласників житла у інших містах країни та за кордоном. Це також передбачено у новій програмі

Окрім цього, починаючи з наступного року Громадська організація «Вінницька асоціація власників житла», засновником якої є самі ОСББ, буде безпосередньо долучена до реалізації всіх заходів, пов'язаних із розвитком у місті такої інституції як ОСББ.