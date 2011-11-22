На Вінниччині є підприємниці, які не бояться нового Кодексу

Станом на 01.11.2011 в органах державної податкової служби Вінницької області перебувають на обліку 127210 платників податків, з них 28522 – юридичні особи та 98688 – фізичні особи-підприємці.

Про це кореспонденту УНІАН-Вінниччина повідомили у Відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області.

Як і раніше, найбільша кількість платників перебуває на обліку в ДПІ у м. Вінниці – 50777 платників податків або 40% від загальної чисельності. Загалом з початку 2011 року в органах державної податкової служби було зареєстровано 6550 новостворених платників податків, з них 1265 – юридичних осіб та 5285 – фізичних осіб-підприємців. Знято з обліку в зв’язку з припиненням діяльності 8202 платників податків, з них – 674 юридичних осіб та 7528 - фізичних осіб-підприємців.

Щодо платників податку на додану вартість, то станом на 01.11.2011 в органах державної податкової служби Вінницької області перебувають на обліку 5527 платників податку на додану вартість, із них – 4578 – юридичні особи (83%) та 949 – фізичні особи-підприємці (17%).