Перестало битися серце батька усіх туристів Вінниччини

28 листопада перестало битися серце вінничанина, засновника і директора вінницького туристичного клубу «Меркурій» Володимира Микитовича Бондарчука. Саме ця людина була біля витоків розвитку вінницького туризму. Багато вінничан знають Володимира Микитовича як гарного організатора туристичних походів і сплавів Вінниччиною, так і за її межами. В останні роки Володимир Бондарчук хворів. Прощання з покійним відбудеться 30 листопада, об 11 годині, у Вінницькому турклубі «Меркурій».