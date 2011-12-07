Вулиці Вінниці посипатимуть... косметичною сіллю

Цього року місто вперше закупило 17 тонн протиожеледного матеріалу під назвою бішофіт, - повідомляє „Місто над Бугом”.

Бішофіт - це відкладення солей древнього моря, яке законсервоване шаром землі на глибині більш ніж 2000 метрів, тим самим зберігши свої високі екологічні та біологічні властивості, що не постраждали від життєдіяльності людини.

З хімічної точки зору це хлористий магній, який є менш шкідливим для вуличного покриття та зелених насаджень. Ним посипатимуть вінницькі площі та сквери. Повідомив директор департаменту благоустрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук. За його словами, загалом для посипки вінницьких доріг та тротуарів цього року закуплено 5200 тонн солі та 2 тисячі тонн відсіву.

До речі, хлористий магній (бішофіт) здатний всмоктувати атмосферний пил. А ще зафіксовано цікавий факт, що солі бішофіту використовуються... як бальнеологічний та косметичний засіб, причому він схвалений до застосування Українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології. Отже, тепер вінничани не просто збережуть своє взуття, а й омолоджуватимуться просто неба на вулицях рідного міста.