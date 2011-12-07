В рейтинговій оцінці Кабміну Вінниччина — десята

Держкомстат за оціночною методикою Кабміну склав рейтинг регіонів України, в якому Вінниччина розташувалася на 10 місці. Порівняно з показником за пеше півріччя 2011 року позиція о бласті не змінилася.

Про це повідомив начальник головного управління статистики у Вінницькій області Сергій Ігнатов.

Формування рейтингу проводилося з врахуванням 56 оціночних показників, з яких 39 — статистичні, а решта — відомчі.

За рівнем економічного розвитку наша область в Україні четверта, за рівнем іноваційної та наукової діяльності — одинадцята, за рівнем державного фінансування — двадцять четверта.

Показники споживчого ринку вивели Вінниччину на четверту позицію рейтингу, а стан справ у ЖКГ- на восьму.

За рівнем злочинності наша область у країні дванадцята.