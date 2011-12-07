В рейтинговій оцінці Кабміну Вінниччина — десята
За десять місяців
Держкомстат за оціночною методикою Кабміну склав рейтинг регіонів України, в якому Вінниччина розташувалася на 10 місці. Порівняно з показником за пеше півріччя 2011 року позиція о бласті не змінилася.
Про це повідомив начальник головного управління статистики у Вінницькій області Сергій Ігнатов.
Формування рейтингу проводилося з врахуванням 56 оціночних показників, з яких 39 — статистичні, а решта — відомчі.
За рівнем економічного розвитку наша область в Україні четверта, за рівнем іноваційної та наукової діяльності — одинадцята, за рівнем державного фінансування — двадцять четверта.
Показники споживчого ринку вивели Вінниччину на четверту позицію рейтингу, а стан справ у ЖКГ- на восьму.
За рівнем злочинності наша область у країні дванадцята.