Володимир Продивус підтримав гайсинських волейболістів

З новенькою формою та спортивними кросівками для волейбольної команди завітали представники Фонду Володимира Продивуса у місто Гайсин. 21 січня там відбулась товариська зустріч з волейболу між школярами - вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи, на яку власне і приїхали гості з Вінниці, щоб вручити довгоочікуване спортивне екіпірування одній з команд.

Чималим сюрпризом для юних волейболістів стало те, що кожен з них отримав свій подарунок з рук учасниці конкурсу «Міс світу» та переможниці «Міс Україна 2011» Ярослави Курячої, яка є представником Фонду Володимира Продивуса. Хлопці пообіцяли у новій формі здобувати тільки перемоги, а тренер волейбольної команди Микола Крук подякував вінницькому меценату за участь у спортивному житті гайсинської команди.

- Ми дуже вдячні Володимиру Степановичу Продивусу за таку допомогу. Обіцяємо, не осоромити цю форму і впевнено йти до перемог. Наша команда тренується лише два роки, але ми зуміли показати гарні результати: Косніцький Сергій та Ситник Олег вже увійшли до збірної команди з волейболу Вінницької області. Сподіватимемось, що нова форма спонукатиме до нових досягнень та спортивного росту і решту юнаків.

За словами керівництва ДЮСШ, нова форма і спортивне взуття дозволить хлопцям не лише комфортніше відчувати себе на тренуваннях, але й підійме бойовий дух команди на змаганнях. Тим більше, що хлопці справді показують гарні результати і мають в майбутньому амбітні плани щодо участі у всеукраїнських змаганнях.