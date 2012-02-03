Замість компа з наворотами шахрай надсилав пакунки з сіллю

Днями працівники міліції затримали 19-річного місцевого жителя, який через всесвітню мережу Інтернет ошукував громадян держави. Винахідливий молодик на одному з сайтів Інтернет-продажу різноманітних товарів розмістив оголошення про продаж сучасної аудіо-, відеотехніки по низьким цінам.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Охочих придбати сучасні ноутбуки та iPad за низькими цінами виявилося чимало. Молодик «працював» за наступною схемою. Клієнт замовляв товар і через два-три дні отримував повідомлення з будь-якої фірми, яка займається приватними перевезеннями, про те, що замовлення доставлено. На цій же фірмі клієнт розраховувався за товар та отримував його. Лише прийшовши додому, та розгорнувши пакунок з новеньким ноутбуком, iPad чи телефоном, замовник розумів, що його ошукали. У пакунку замість омріяної сучасної техніки знаходилися чи пачка цигарок, чи сірники чи пакунок з сіллю. Одному із замовників сучасного iPad за 1000 доларів США зловмисник прислав старий касетний відеоплеєр з написом iPad «Apple».

Працівниками міліції попередньо встановлено, що зловмисник заробив на довірливих громадянах майже 40 тисяч гривень.

Зараз встановлені особи чотирьох потерпілих з Сумської, Дніпропетровської, Донецької областей та м. Сімферополь.

Зловмисник затриманий. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Тепер спритнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.