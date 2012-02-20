Податкова анонсує власний ребрендинг

Податковий інспектор із посмішкою зустрічає сумлінного платника податків у спеціально обладнаному, комфортному приміщенні: така перспектива для Вінниччини вже не за горами.

У цьому впевнена керівник податкової служби Ірина Зленко. Окрім забезпечення надходжень до місцевих та державної скарбниць, вона націлює своїх підлеглих і на поліпшення сервісу для платників податків. Про це, зокрема, йшлося на нещодавній розширеній апаратній нараді відомства, - повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Відкриваючи засідання, голова ДПС у області Ірина Зленко зазначила, що минулий рік дав старт багатьом нововведенням щодо покращення адміністрування податків та підходів у роботі з платниками, зокрема, йдеться про невтручання в роботу легального бізнесу. Податкова служба при цьому перебувала в процесі реорганізації. На цьому тлі податківці не тільки не допустили зриву виконання поставлених завдань, але й спромоглися уникнути суттєвих нарікань з боку підприємців.

Підбиваючи підсумки роботи відомства за минулий рік, керівник податкової служби області повідомила, що податківцями області забезпечено збільшення надходжень до Зведеного бюджету області в 1,2 рази, це додаткових 814,5 млн. грн. Ця сума відповідає квартальним надходженням до бюджету. Розрахункова база до місцевого бюджету виконана на 107,6% (+132,5 млн. грн.), це більше запланованого майже на 133 мільйони гривень.